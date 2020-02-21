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Brooklyn Nets'te Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52Brooklyn Nets'te Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Amerikan Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Irving'in sağ omzundaki sakatlık sebebiyle ameliyat edileceği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Irving, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics'te forma giydikten sonra bu sezon öncesi Nets ile anlaşma imzalamıştı.
Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan Irving, 27,4 sayı, 6,4 asist, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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Kaynak: AA

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