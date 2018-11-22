Brose Bamberg Genel Menajeri Beyer, "Kapalı Lig Avrupa İçin Doğru Model Değil"

BCL'de daha fazla şey elde edebileceklerini düşündüklerini belirten Beyer, kapalı lig sisteminin Avrupa için doğru model olmadığını ve büyük kulüpler dışındaki kulüplerin gelişmesine izin vermediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Euroleague'den ayrılma kararı alarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne (BCL) katılmayı tercih eden Alman ekibi Brose Bamberg'in Genel Menajeri Rolf Beyer, Yunanistan'ın Spor DNA sitesine BCL'ye geçiş süreçlerini anlattı. BCL'de daha fazla şey elde edebileceklerini düşündüklerini belirten Beyer, kapalı lig sisteminin Avrupa için doğru model olmadığını ve büyük kulüpler dışındaki kulüplerin gelişmesine izin vermediğini belirtti.

Beyer'in açıklamaları şu şekilde;

Ne Münih, Ne de Berlin'iz

"Biz 2017 yılında Almanya'da şampiyonluğu ve kupayı kazandık. Bunun üzerine Euroleague'in yenilenmiş 16 takımlı formatında çok zor bir takvim içerisinde olacaktık. Tabii ki burada 'A Lisanslı' ekip olarak değil, Almanya şampiyonu olarak yer alacaktık. Bütçemizi 5 milyon euro artırdık, bu da sadece spor seviyesinde rekabet etmek için yeterli değildi, ancak bu bütçeyi karşılayabilecek hiçbir gelir, sponsorluk, medya etkisi veya ortaklığımızın olmadığını fark ettik. Artık olaylara farklı bir şekilde bakmanın zamanıydı.Bizim Euroleague ile 10 yıllık bir sözleşmemiz olmadı ancak, aynı zamanda, biz de Euroleague'in en istediği hedeflerini tam olarak karşılayamadık. Euroleague, Moskova, Münih, Berlin, Parisi, Londra gibi büyük şehirlerde iş yapmak istiyor ve büyük markalarla pazar arıyor. Biz de Almanya gibi büyük bir pazarın parçasıydık, fakat ne Münih, ne de Berlin'iz."

Sportif Hedeflerimiz Var

Euroleague'e katıldığı zaman Bamberg'in hedefinin sadece ekonomik olmadığını, aynı zamanda sportif hedefleri de olduğunu belirten Rolf Beyer, "Maçlardan alınan sonuçlar sponsor ve para getirir, tersini değil. Euroleague'de altı yıl geçtikten sonra, kısa vadeli hedefimize ulaşamadık ve ekonomik tablo cesaret vermedi. Kendimizi 5-6 yıl sonra, en iyi 10 Avrupa takımı arasında görmeyi düşünüyorduk. Fatak bu anlaşılacağı üzere, o kadar kolay değildi. Geçen sezonun başlangıcında, beklentilerimizi Euroleague'i maksimum 10'dan 13'e kadar bir sırada bitirmek olacağını anladık. Ve böylece, 17 Aralık'ta karar verdik. Euroleague'de rekabet edeceğimiz çevre sağlıklı değildi. Yapabileceğimiz en büyük hatanın tutkumuzu kaybetmek olduğunu anladık" dedi.

Almanya Şampiyonu Olduk Ancak Euroleague Bizimle 10 Yıllık Sözleşme Yapmadı

Bu noktada BCL CEO'su Patrick Comninos ile görüşmelere başladığını söyleyen Beyer, "Patrick bize açık fikirli ve meritokrasi ile sağlıklı fikirlere dayanan farklı bir sportif ve ekonomik model anlayışı vardı. Ve en önemlisi: Avrupa yarışmalarına katılma hakkını güvence altına alan grupların ortaya çıkmasına neden olan sportif liyakat, derecelendirme teşviki ve yerli ürünü destekleyen bir durum vardı. Biz de buna inanıyoruz ve Euroleague'de bu kadar uzun bir süredir yer almamızın bir sebebi de buydu. Almanya'da şampiyonluğu kazandık. Ancak bizim için 10 yıllık biz sözleşme olmadı. Mayıs 2018'de de kararımızı aldık. Şampiyonada ne olursa olsun Euroleague'i bırakıp FIBA'ya geçecektik. Gelecek yıllarda kulübün sağlıklı şekilde ilerlemesi için en iyi seçimi yaptığımızı biliyoruz. Ve çok makul bir sebebe de sahibiz: çevrenin değiştirilmesi, ekibimizin ihtiyaç duyduğu yeniden yapılanmayı da sağlayacak. Gençlik programımızdan gelen yetenekli çocukları desteklemeyi hedeflediğimiz belirli bir bütçeyle, BCL'de daha fazla şey elde edebileceğimizi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu Takımlar Her Yıl 10 Milyon Euronun Üzerinde Para Kaybediyor

Euroleague'in bu sene, gutbol altyapısı, taraftar desteği, büyük bir salon gibi bütün gereklilikleri sağlayan başka bir Alman takımı Bayern Münih'le anlaşması konusu üzerine ise Beyer, "Belki biz de daha fazla yatırım yapabilirdik. Ama neden bunu yapalım ki? Bütçemizi 10 milyon euroya çıkarabiliriz, ama yine de 25, 30 ve 40 milyon bütçesi olan takımlara karşı başarı sağlamak çok zor. Bizim için, her yıl 10 veya 15 milyon euro, belki birkaç yıl önce 20 ve 25'i milyon euronun üstünde para harcayan güçlü sahipleriyle Olympiacos ve Panathinaikos modelleri rol model değil. Bu bir çıkmaz sokak. Zalgiris gibi takımlar da var. İyi yönetim ile devletten büyük yardım alan ve çok sayıda farklı etkinliğe ev sahipliği yapan büyük bir stadyuma sahip kulüpler de Dörtlü Finale ulaşmayı başardı. İyi bir koç ve iyi bir takıma yatırım yaptılar. Bu kulüplerin sayısı çok değil. Örneğin, devlet fonu desteği alan CSKA, Khimki'yi ya da paranın futbol organizasyonundan geldiği Barcelona ve Real Madrid'i ele alalım. Bu takımlar her yıl 10 milyon euronun üzerinde para kaybediyor. Bu takımlar organik destek veya kamu hizmeti finansmanı olmayan diğerleriyle nasıl karşılaştırılabilir? Bu model hiçbir yere gitmiyor. Geleceğimizi, havuzun % 50'sinin bir kişi veya bir tarafın oluşturduğu bir yapıya dayandıramayız. Ne uygulanabilir ne de işlevsel. Gelecek, sponsorların ilgisini çekmek, tolere edilebilir bütçeler inşa etmek, ya da elde edilen gelirlerle medya etkisi yaratmaktır" dedi.

Euroleague'de Gençlere Fırsatlar Sunmak İmkansızdı

Bu durumlarda taraftarların tepkileri önemli rol oynuyor. Bizim taraftarlarımız sadece müşterileri değil, organizasyonun hayati bir üyesi olduğu için tepkiler oldu. BCL'e geçişimiz için yaptığımız basın açıklaması ve basın toplantısı ardından, ekibin yenilendiğini duyurduk. Taraftarlarımızın şikayetlerini anladık. Ardından adım adım onlar da bizi anladı. Bu daha ziyade duygusal bir tepkiydi. Ana amacımızın gençlik programımızı ana kadroya bağlamak olduğunu anladılar. Gençler ve çocuklar için çok büyük bir programımız var yetenek sahibi olanların kariyer yapmasına olanak sağlıyoruz. Euroleague'de oynadığımızda, 20-21 yaşlarındaki genç çocuklara ya da daha gençlere fırsatlar sunmak imkansızdı. Artık genç oyuncularla yeni bir yapı istiyoruz.

Kapalı Lig Avrupa İçin Doğru Model Değil

Kapalı lig sisteminin büyük takımlar dışındakilere büyümeleri için fırsat vermediğini belirten Beyer son olarak şunları söyledi: "Bence, kapalı Lig Avrupa için doğru model değil. FIBA ve Euroleague birlikte çalışmalı. Kapalı lig sisteminde bazı büyük takımlar var, evet, ama diğerlerinin gelişmesi için herhangi bir şans verilmiyor. İstediğimiz bu mu? İki yıl önce, durumu gözlemledik ve bazı kulüplerle iletişim kurduk. Başkaları çözüm bulamıyorsa, çözümü bizim bulmamız gerektiğine karar verdik. Herkes bunu yapmak zorunda olduğumuzu söylüyordu ama sonunda kimse yapmaya istekli değildi. Patrick Comninos bize basketbolun takımlara ait bir organizasyona ihtiyacı olduğunu söyledi ve ben ona güveniyorum."