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Bruce Lee logosunu kullanan Çinli firmaya ünlü aktörün kızından 30 milyon dolarlık dava

Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatı ustası Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, logosunda babasının yüz figürünü kullanan Çinli hazır yemek zinciri Real Kungfu'ya 30 milyon dolarlık dava açtı. Bruce Lee'ye ait tüm telif haklarını ABD'li Bruce Lee Enterprises şirketi elinde bulunduruyor

27.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:57 Bruce Lee logosunu kullanan Çinli firmaya ünlü aktörün kızından 30 milyon dolarlık dava
Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatı ustası Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, logosunda babasının yüz figürünü kullanan Çinli hazır yemek zinciri Real Kungfu'ya 30 milyon dolarlık dava açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde bulunan ve Bruce Lee'ye ait tüm telif haklarını elinde bulunduran Bruce Lee Enterprises şirketinin, Çin'in Şangay şehrinde bir mahkemeye başvurduğu ve 210 milyon yuanlık (30 milyon dolar) tazminat davası açtığı belirtildi. Bruce Lee'nin kızı tarafından yönetilen ABD'li şirket ayrıca buna ek olarak mahkeme masrafları için de Real Kungfu'dan 88 bin yuan (12 bin 500 ABD doları) daha talep etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bruce Lee, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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