Brüksel'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
08.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:06
Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde sağanağa rağmen toplanan binlerce kadın, Kraliyet Sarayı önündeki meydana yürüdü.
Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.
Göstericiler, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar attı.
Yürüyüş nedeniyle şehir merkezindeki bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.
Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde sağanağa rağmen toplanan binlerce kadın, Kraliyet Sarayı önündeki meydana yürüdü.
Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte kadın-erkek eşitliğine ve kadına karşı şiddetle mücadeleye yönelik taleplere ilişkin pankartlar taşındı.
Göstericiler, yürüyüş esnasında "Dünyadaki kadınlarla birlik olalım" ve "Hepimiz biriz" şeklinde sloganlar attı.
Yürüyüş nedeniyle şehir merkezindeki bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Brüksel'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Belçika, Brüksel, Güncel
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