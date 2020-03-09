Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşen Erdoğan soruları cevaplamadan AB Konseyi'nden ayrıldı
Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizi konularını görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı başladıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra aniden Avrupa Birliği Konseyi'nden ayrıldı.
09.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:32
Brüksel 'de, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizini görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı başladıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra aniden Avrupa Birliği Konseyi'nden ayrıldı. Görüşmenin hemen ardından yapılan basın toplantısına Erdoğan katılmadı.
Erdoğan ile görüşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "olumlu adımlar attıklarını ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu" ifade etti.
Erdoğan ile görüşen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "olumlu adımlar attıklarını ancak bunun sadece bir başlangıç olduğunu" ifade etti.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Brüksel'de AB yetkilileri ile görüşen Erdoğan soruları cevaplamadan AB Konseyi'nden ayrıldı
Etiketler : Avrupa Birliği, Brüksel, Suriye, Dünya
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