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Brüksel'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:00Brüksel'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protestosu
Belçika'nın başkenti 'de ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.
Brüksel'de, cuma namazı çıkışı AB Komisyonu önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, "Yaşasın Filistin" sloganları atarak dev Filistin bayrağı açtı.
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı gösteride, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in işgalci politikaları eleştirildi.
Gösteri olaysız sona erdi.
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Orta Doğu, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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