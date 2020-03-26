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Brüksel'de Ahmet T. koronavirüs kapan babasını hastaneden kaçırmaya çalıştı; polise bıçak çekti

Koronavirüse yakalanan babasını Brüksel'de bulunan bir hastaneden kaçırmaya çalışan ve polislere bıçak çeken gencin 29 yaşındaki Ahmet T. olduğu bildirildi.

26.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:17
Brüksel'de Ahmet T. koronavirüs kapan babasını hastaneden kaçırmaya çalıştı; polise bıçak çekti
Brüksel 'de geçtiğimiz cuma günü Koronavirüse yakalanan babasını hastaneden kaçırmaya çalışan ve polislere bıçak çeken gencin 29 yaşındaki Ahmet T. olduğu bildirildi.

Brüksel Savcılığı sözcüsü Willemien Baert bir açıklama yaparak 'Zanlıya yönelik tutuklama emri çıkarıldı. Kendisine müdahale etmeye çalışan polislere bıçak çekti.' dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Brüksel, Dünya

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