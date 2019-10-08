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Brüksel'de Akademik ve Bilimsel Ağ Kurma etkinliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) öncülüğünde "Akademik ve Bilimsel Ağ Kurma" etkinliği gerçekleştirildi.

08.10.2019 20:52Brüksel'de Akademik ve Bilimsel Ağ Kurma etkinliği
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) öncülüğünde "Akademik ve Bilimsel Ağ Kurma" etkinliği gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliğinde düzenlenen programın teması "Türkiye-AB-Belçika İlişkileri Çerçevesinde Bilim Diplomasisinin Rolü" oldu.
Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, küresel ağ ve bilim diplomasisinin önemine işaret etti.
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay ise Türkiye'nin yenilikçilik, araştırma ve kalkınma alanlarında ilerlediğini, TABİP'in bu anlamda katkı sunduğunu söyledi.
TABİP Genel Koordinatörü Bekir Buğra Aydın da etkinlikte projeye ilişkin bir sunum yaptı.
Resepsiyonla devam eden programa, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AP'nin önceki dönem milletvekili Miltiadis Kyrkos, Flaman Üniversitelerarası Konseyi Genel Sekreteri Koen Verlaeckt, Brüksel Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Rahmi Göktaş ve diğer davetliler katıldı.

Zeki Levent Gümrükçü, Belçika, Türkiye, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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