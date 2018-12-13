Brüksel'de Araçlarda Çocukların Yanında Sigara İçmenin Cezası Bin Euro

Halka açık kapalı alanlarda sigara yasağının birçok ülkede uygulanmasının ardından araç içerisinde sigara içmeye de yasak geldi. Belçika
'da da araçlarda çocukların yanında sigara içmenin cezası bin euro olarak belirlendi.
Belçika'da çocuk bulunan araçlarda sigara içme yasağı hayata geçirildi. İlk olarak Flaman Bölge Hükümetinin uygulamaya koyacağı yasağın, araçlarda 16 yaşından küçük çocukların yanında sigara içenlere bin euro para cezası kesilmesine yönelik olduğu açıklandı. Elektronik sigaraların da yasak kapsamına alındığı belirtildi.
Tütün bağımlılığına karşı mücadele etmek üzere kurulan ortak platform tarafından konuyla ilgili daha önce yapılan bir açıklamada, araç içinde tüketilen tütünün, dışarıda tüketilen tütünden 40 kat, kapalı alanlarda tüketilen tütünlerden ise 27 kat daha zararlı olduğu, araç içerisinde tamamen yasaklanması gerektiği ifade edilmişti.
1 Ekim 2015 tarihinde İngiltere
'de uygulamaya giren yasa kapsamında, içinde çocuk bulunan araçlarda sigara içmek yasaklanmış, yasağa uymayanlara kesilen ceza miktarı ise 50 Sterlin
olarak belirlenmişti. - BRÜKSEL
Belçika
13 Aralık 2018 Perşembe 09:51