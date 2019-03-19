Son Dakika! Brüksel'de AB Binalarının Bulunduğu Bölgede Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu binaların yakınında bomba alarmı verildi. Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı. Bir binada arama yapılıyor.

YAKLAŞIK 40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği yakınında bomba alarmı verildi. Bölge tahliye edilerek kordon altına alındı. Brüksel polisi çevrede bulunan binalardaki 40 kadar kişiyi tahliye etti.

BİNA BOMBA İHBARI NEDENİYLE BOŞALTILDI

Brüksel'de Breydel Caddesi üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Brüksel İtfaiye servisinden yapılan açıklamada bir bombanın patlayacağı yönünde çok sayıda telefon aldıkları bildirildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

Kaynak: İHA