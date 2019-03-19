19 Mart 2019, 14:36
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Son Dakika! Brüksel'de AB Binalarının Bulunduğu Bölgede Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi

Son dakika! Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu binaların yakınında bomba alarmı verildi. Brüksel polisi, çevrede bulunan binalardaki 40 kadar kişiyi tahliye etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu binaların yakınında bomba alarmı verildi. Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı. Bir binada arama yapılıyor.

YAKLAŞIK 40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Büyükelçiliği yakınında bomba alarmı verildi. Bölge tahliye edilerek kordon altına alındı. Brüksel polisi çevrede bulunan binalardaki 40 kadar kişiyi tahliye etti.

BİNA BOMBA İHBARI NEDENİYLE BOŞALTILDI

Brüksel'de Breydel Caddesi üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna danışmanlık hizmeti sağlayan bir kuruma ait bina, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Brüksel İtfaiye servisinden yapılan açıklamada bir bombanın patlayacağı yönünde çok sayıda telefon aldıkları bildirildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI SEVK EDİLDİ

Polis söz konusu alanı güvenlik çemberine aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

3. Sayfa, Dünya, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (7)
BEKLEYİN KİROLAR HORKLASİN Bİ: bunlar iyi guneri
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MR ERİC AMCA: Avrupa'da karşılık li dövüş başladı gibi. Yeni Zelanda olayının arkasında Avrupa birliği var çünkü Avrupa birliğinden ayrılırsaniz böyle yaparız diye. Yeni Zelanda İngiltere ye bağlı). Eğer gerçek ise Bunun arkasında da İngiltere olabilir.
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AHMET: BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ. . .
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MUSTAFA: Çok güzel dünyada güzel şeyler oluyor. Genelide TR dışında tr dışında olması iyi bence.
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KONUYLA ALAKASI YOK AMA: ADAM ŞİMDİ KENDİ VATANINA İHANET EDİYOR. . KENDİ ÜLKESİNİ MAHKEMEYE VERİYOR. . BİR BAŞKA ÜLKEYE SIGINIYOR. . O ÜLKEDE KABUL EDİYOR. . . HİÇ DÜŞÜNMÜYORLAR KENDİ ÜLKESİNE BUNU YAPAN BİZİM ÜLKEMİZE NE GİBİ FAYDASI OLUR DİYE. .
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