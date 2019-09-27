Brüksel'de çin büyükelçiliği otoparkında şüpheli ölüm

Belçika 'da Çin Büyükelçiliği otoparkında bir adamın cesedi bulundu. Savcılık soruşturması sonrası olayın intihar olduğu açıklandı, ancak adamın annesi bunun intihar olmadığını iddia ederek, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.Belçika haber sitesi Brussels Times'ta yer alana habere göre, başkent Brüksel 'deki Çin Büyükelçiliği otoparkında Bulgaristan kökenli 38 yaşında Iskrenniy Yordanov adlı adamın cesedi bulundu. 17 Eylül'de bulunan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı. Brüksel Savcılığı Sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada, bunun bir intihar olduğunu belirterek; olay yerinin incelendiğini, kamera kayıtları olduğunu ve dosyanın kapandığını duyurdu.

"BUNUN İNTİHAR OLMADIĞINA EMİNİM"

38 yaşındaki adamın annesi, yerel medyaya, bunun bir intihar olmadığına yüzde 100 emin olduğunu aktardı. Elka Docheva isimli kadın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın ne zaman ve nasıl olduğunun bilinmediğini ve olaya dair herhangi bir bilgisi olanların kendisiyle iletişime geçmesini umut ettiğini belirtti.

Ayrıca Brussels Times'a konuşan Çinli bir yetkili ise, olaya üzüldüklerini belirterek, Belçika polisinin olay yerini incelediklerini, adamın elçiliğe yasadışı olarak girdiğini ve intihar ettiğini aktardı. Bunun üzerine elçiliğin Belçika'dan güvenliğin arttırılmasını talep ettiğini açıkladı.