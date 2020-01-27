Haberler » Güncel » Brüksel'de Davos protestosu - Haber

Brüksel'de Davos protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çevreciler, İsviçre'nin Davos kasabasında geçen hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hakkında yapılacak bilgilendirme toplantısını protesto etti.

27.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:44
'nın başkenti 'de çevreciler, 'nin Davos kasabasında geçen hafta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) hakkında yapılacak bilgilendirme toplantısını protesto etti.
Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yaklaşık 200 kişi Brüksel'deki Poelaert Meydanı'nda toplandı.
WEF hakkındaki bilgilendirme toplantısının yapılacağı binanın girişini kapatan göstericiler meşaleler yaktı.
Protestocular, "Davos oyun bitti", "Kazanç yerine insan ve gezegen" yazılı pankartlar taşıdı.
Protestonun yapıldığı bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra helikopter ve müdahale araçları sevk edildi.
Çevreyle ilgili ve Davos karşıtı sloganlar atan gruba polis gazla müdahale etti.
Protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesini talep etti.
Brüksel'de Davos protestosu

İsviçre, Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08  Zümra isminin anlamı - Zümra ne demek?
16:24  Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?
16:23  Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Kerim Ali Rıza kimdir? Ömer Rıza nereli, kaç yaşında?
16:16  Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?
15:56  Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin kimdir? Murat Şahin hayatı ve biyografisi!
28.01.2020 21:39:57