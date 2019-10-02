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Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli ülkelerden 300 aktivist, engelli hakları için yürüdü.

02.10.2019 13:02Brüksel'de engelli hakları için yürüyüş
Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli ülkelerden 300 aktivist, engelli hakları için yürüdü.
Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman meydanında toplanan göstericiler, AB'den ve üye ülkelerden engelli haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep etti.
Kimi aktivistlerin tekerlekli sandalyeleriyle katıldığı yürüyüşte dağıtılan bildiride, "Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanması ve engellilere desteğin artırılması" gibi taleplerde bulunuldu.
Yürüyüş, Avrupa Parlamentosu'nun önünde son buldu.

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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