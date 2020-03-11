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Brüksel'de Erdoğan Protestoları

AB ve NATO yetkilileriyle görüşmek için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte protesto edildi.

11.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:47
AB ve NATO yetkilileriyle görüşmek için Brüksel 'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte protesto edildi Brüksel'de Erdoğan Protestoları

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

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