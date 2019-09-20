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Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.

20.09.2019 18:20Brüksel'de iklim değişikliği protestosu
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çevreci, küresel ısınma ve iklim değişiğine dikkati çekmek amacıyla gösteri yaptı.
"Küresel iklim grevi" temalı protesto kapsamında binlerce kişi, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.
Protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre uzaklıkta Avrupa Birliği (AB) kurumları yakınındaki Schuman Meydanı'na kadar yürüdü.
Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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