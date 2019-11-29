Haberler » Ekonomi » Brüksel'de iklim değişikliği protestosu - Ekonomi

Brüksel'de iklim değişikliği protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

29.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:26Brüksel'de iklim değişikliği protestosu
'nın başkenti 'de yüzlerce kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.
Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen "Küresel iklim grevi" temalı protestolar kapsamında yüzlerce kişi Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.
Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.
Göstericiler, Madrid'de gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) öncesinde çevre konularına dikkat çekti.

Belçika, Brüksel, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:36 E-MAK, çevreci Megaton’u Avrupa’nın zirvesine tanıttı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
18:52 Borsada endekslerin değişimi
18:52 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:52 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:52 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
29.11.2019 20:02:26