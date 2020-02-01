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Brüksel'de kısmi alkol yasağı başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkez bölgesindeki bazı cadde ve sokaklarda, gece yarısından sabaha kadar alkol tüketimine yasak getiren yasa yürürlüğe girdi.

01.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:32Brüksel'de kısmi alkol yasağı başladı
'nın başkenti 'in merkez bölgesindeki bazı cadde ve sokaklarda, gece yarısından sabaha kadar alkol tüketimine yasak getiren yasa yürürlüğe girdi.
Brüksel Belediye Meclisi tarafından geçen ay alınan karar, bugün başkentte uygulanmaya başlandı.
Brüksel merkezde bazı cadde ve sokaklarda uygulanacak yasak Boulevard Anspach, Place Fontanais, Place de Brouckere, Place de la Monnaie, Rue du Midi, Rue des Fripiers ve Rue des Halles gibi bölgeleri kapsayacak.
Bu bölgelerde gece yarısı ile sabah saatleri arasında alkol tüketirken yakalananlara 350 avro ceza verilebilecek.
Yasak, bölgelerdeki kafe ve restoranlarla belediyenin düzenlediği ve festival gibi etkinlikleri kapsamayacak.
Kararın, bölgelerde alkol etkisi altında bulunan kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı bildirildi.
Belediye, ilk 6 ay deneme süreci yürütecek. Alınan sonuçlara göre, karar uzatılabilecek ya da iptal edilecek.

Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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