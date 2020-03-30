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Brüksel'de Korona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi

Brüksel'de yaşayan ve Korona virüs Covid-19 sebebi ile hayatını kaybeden gurbetçi vatandaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde defnedildi.

30.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:46
Brüksel'de Korona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi
Brüksel 'de yaşayan ve Korona virüs Covid-19 sebebi ile hayatını kaybeden gurbetçi vatandaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde defnedildi.

Uzun süredir Brüksel'de yaşayan ve aslen Emirdağ ilçesinin Gömü Beldesinden olan Şakir Gönen isimli gurbetçi, geçtiğimiz günlerde Korona virüs Covid-19 salgınına yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören gurbetçi hayatını kaybetti. Daha sonra cenazesi uçak ile Türkiye'ye getirilen gurbetçi vatandaşın defni için memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde ekip oluşturuldu. Özel kıyafetle izale edilen ekipler dün gece iş makinesi yardımıyla açılan mezarda Korona virüs Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşı jandarma nezaretinde toprağa verdi. Dini vecibeler yerine getirilirken, vatandaşın defnini Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de yakından takip etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Emirdağ, Brüksel, Güncel
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