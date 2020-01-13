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Brüksel'de MHP tartışması: Türk belediye başkanı Emir Kır, partisinin disiplin kuruluna sevkedildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse belediye Başkanlığını yürüten Emir Kır, son bir aydır Türkiye'den gelen MHP siyasetçilerinin ziyaretinden dolayı eleştirilerin odağında.

13.01.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:39Brüksel'de MHP tartışması: Türk belediye başkanı Emir Kır, partisinin disiplin kuruluna sevkedildi
Belçika'nın başkenti 'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse belediye Başkanlığını yürüten Emir Kır, son bir aydır 'den gelen MHP siyasetçilerinin ziyaretinden dolayı eleştirilerin odağında. Gerekçe olarak Aralık ayının başında aralarında "Aşırı sağcı" olarak nitelendirilen iki MHP'linin de bulunduğu Türkiye'den gelen bir heyeti makamında kabul etmesi ve bu kişiler ile fotoğraflar çektirmesi gösteriliyor.

Emir Kir, bir şikayet başvurusu üzerine üyesi olduğu sosyalist partinin disiplin kuruluna sevkedildi. Emir Kır'ın kabinesinden Murielle Deleur Euronews'e şu açıklamalarda bulundu: "Disiplin kurulu bugün toplandı ve Emir Kır'ı dinledi. Bir sonraki disiplin kurulunun ne zaman yapılacağını bilmiyoruz, tarih bekliyoruz. Emir Kır şu anda basına konuşmak istemiyor."
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Brüksel, Türkiye, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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