Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Brüksel'de polis koronavirüs kontrolünden kaçan gence çarparak ölümüne neden oldu, protesto...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis Cuma gecesi koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle 19 yaşındaki bir gence çarparak ölümüne neden oldu, sosyal medyada 'adalet' çağrıları yapıldı.

11.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:30
Brüksel'de polis koronavirüs kontrolünden kaçan gence çarparak ölümüne neden oldu, protesto...

Belçika'nın başkenti Brüksel 'de, polisin Cuma gecesi koronavirüs kontrollerinden kaçtığı gerekçesiyle 19 yaşındaki bir gence otomobille çarparak ölümüne sebep olması nedeniyle olaylar çıktı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Belçika'da, çok sayıda genç "Bilal için adalet" (#JusticePourBilal) etiketiyle sosyal medya aracılığıyla protesto çağrısı yaptı.

Cumartesi öğleden sonra Brüksel'e bağlı Anderlecht ilçesinde bir araya gelen gençler, yasak kararına rağmen polisin tutumunu protesto etti. Gençler, polisin, "dağılın" çağrısına, taşlarla karşılık verdi. Polis araçlarının camları kırıldı.

Polis, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını bildirdi. Anderlecht Belediye Başkanı Fabrice Cumps, akşam saatlerine doğru durumun biraz sakinleştiğini ancak henüz sona ermediğini açıkladı.

Belediye başkanı, protesto gösterisine katılan gençlerin kendi ilçelerinden olmadığını savundu.

Belçika medyasına göre, Adil adlı 19 yaşındaki Anderlechtli genç, Cuma akşamı motosikleti ile dolaşırken, koronavirüs önlemlerini kontrol eden bir polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya başlayan gencin motosikletine, karşı yönden gelen bir başka polis otomobili çarptı. Çarpışma sonucu Adil adlı gencin hayatını kaybettiği açıklandı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Anderlecht Belediyesi tarafından bir kriz merkezi oluşturuldu. Cuma akşamı olayı protesto etmek için bölgede, bazı araçların ateşe verildiği belirtiliyor.





BBC
Etiketler: Koronavirüs, Brüksel, Polis, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı Haberler
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı
İtalya’da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı Haberler
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Haberler ›› Dünya ››Brüksel'de polis koronavirüs kontrolünden kaçan gence çarparak ölümüne neden oldu, protesto... - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

21:26: Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce polis ekiplerine ateş açıldı. - Haberler 21:20: Okey keyfi pahalıya patladı - Haberler 21:19: İzmir'de polis, küçük çocuğa doğum günü sürprizi yaptı - Haberler 21:18: Mersin'de yasağa uymayan 108 şahsa idari para cezası uygulandı - Haberler 20:53: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.101 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi - Haberler 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı 18:23: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler