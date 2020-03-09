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Brüksel'de Türkiye-AB liderler zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü.

09.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:26
Brüksel'de Türkiye-AB liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Ekonomi
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