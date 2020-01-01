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Brüksel'de yılbaşı gecesinde 19 araç kundaklandı, 211 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılbaşı gecesinde 19 araç kundaklandı, 211 kişi gözaltına alındı.

01.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:36 Brüksel'de yılbaşı gecesinde 19 araç kundaklandı, 211 kişi gözaltına alındı
'nın başkenti 'de yılbaşı gecesinde 19 araç kundaklandı, 211 kişi gözaltına alındı.
Brüksel Polisi Sözcüsü Olivier Slosse, başkentte yılbaşı gecesinde yaşanan asayiş olayları hakkında basına açıklamalarda bulundu.
Slosse, Brüksel'deki 6 bölgede 19 araç ve iki elektrikli scooterın kundaklandığını, 211 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Anderlecht bölgesinde bir grubun belediye binasının kapısını yakmaya çalıştığını belirten Slosse, bir kişinin de bıçaklandığını duyurdu.
Slosse, havai fişek gösterisi nedeniyle iki polisin yaralandığını aktardı.

Belçika, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

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