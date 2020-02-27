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Brüksel'de yoksulluk: 'Gurbet elimizden her şeyimizi aldı, yardım için Kral'a mektup bile yazdım'

1968 yılında, iki yaşındayken kömür ocaklarında çalışmaya gelen ailesi ile birlikte Belçika'ya yerleşen Yeter Yıldırım bugün açlık sınırında yaşıyor.

27.02.2020 07:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:33Brüksel'de yoksulluk: 'Gurbet elimizden her şeyimizi aldı, yardım için Kral'a mektup bile yazdım'

1968 yılında, iki yaşındayken kömür ocaklarında çalışmaya gelen ailesi ile birlikte 'ya yerleşen Yeter Yıldırım bugün 'açlık sınırında' yaşıyor.


Hayatı boyunca 'de çalıştığını, 4 dil konuştuğunu ifade eden Yeter Yıldırım son iki yıldır geçirdiği kaza ve maruz kaldığı hastalıklar nedeniyle büyük zorluklarla mücadele ediyor. Çalışamaz durumda olduğu gerekçesi ile sağlık sigortasından aldığı asgari ücretin altında bulunan 850 euro ile yaşamak durumunda. Belçika Kralı'na bile mektup yazdığını ifade eden Yeter Yıldırım yardım taleplerinden sonuç alamadığını söylüyor.

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Yeter Yıldırım, Brüksel, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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