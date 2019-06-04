Bruma için sürpriz karar! Bileti kesildi

Alman basınından Kicker'da yer alan habere göre; Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın Bruma ve Augustin'in disiplinsiz davranışları sebebiyle iki oyuncuyu da gözden çıkardığı bilgisi verildi.

MENAJERİ BRUMA'NIN AYRILIĞINI İSTEMİŞTİ...

Portekizli futbolcunun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Tabii şu anki durumdan memnun değiliz. Eğer Leipzig bize takım değiştirme fırsatı verirse Bruma'nın memnun olacağından eminim. Şimdi sezonun sonunu bekliyoruz. Kulüpteki geleceği hakkında konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bruma 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray'dan ayrılarak 14 milyon euro bonservis bedeli ile Almanya'nın Leipzig takımına transfer olmuştu. Kariyerinde Sporting Lizbon, Galatasaray, Gaziantepspor ve Real Sociedad gibi kulüpler bulunan Bruma, 7 kez Portekiz milli takım formasını terletti. Bruma, Leipzig'de bu sezon 26 resmi maçta forma giydi. 24 yaşındaki Portekizli futbolcu 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.