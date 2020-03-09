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Bruno Fernandes'in Sampdoria'da Attığı En Güzel 5 Gol

Portekizli ortasaha oyuncusu Bruno Fernandes'in 2016-17 sezonun Sampdoria formasıyla attığı gollerden en iyi 5 tanesini sizler için derledik.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Portekizli ortasaha oyuncusu Bruno Fernandes'in 2016-17 sezonun Sampdoria formasıyla attığı gollerden en iyi 5 tanesini sizler için derledik. Bruno Fernandes'in Sampdoria'da Attığı En Güzel 5 Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Bruno Fernandes, Sampdoria, Spor
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