Bruno Fernandes'in Sampdoria'da Attığı En Güzel 5 Gol
Portekizli ortasaha oyuncusu Bruno Fernandes'in 2016-17 sezonun Sampdoria formasıyla attığı gollerden en iyi 5 tanesini sizler için derledik.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Portekizli ortasaha oyuncusu Bruno Fernandes'in 2016-17 sezonun Sampdoria formasıyla attığı gollerden en iyi 5 tanesini sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Bruno Fernandes'in Sampdoria'da Attığı En Güzel 5 Gol
Etiketler : Bruno Fernandes, Sampdoria, Spor
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