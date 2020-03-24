Bruno Henrique'nin En İyi Golleri

Brezilyalı forvet Bruno Henrique 2019 Brasileirão sezonunda attığı gollerle Flamengo'nun altıncı kez kupayı müzesine götürmesine önemli katkıda bulundu. Henrique'nin 2019 Brasileirão maçı boyunca attığı en iyi golleri sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout