Bşeü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, yapılan çalışmalar sonucu hak ettiği ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası törenle verildi.
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, alınan belgenin kurumsal olarak tüm üniversitenin başarısı olduğunu belirterek, Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan
'ı ve personelini tebrik etti.
Yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği konusunda gereken gayretin gösterileceğine inandığını ifade eden Taş, "Bilgi İşlem Daire Başkanlığının elde ettiği başarı, diğer birimler için de örnek teşkil etmesini diliyorum. Alınan belge, çalışanların kurumu sahiplendiğini ve çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini göstermektedir." dedi.
Bilgi İşlem Daire Başkanı Fidan da üniversiteye sundukları bilişim hizmetlerinin dünya standardında olması için yaptıkları çalışma sonucunda hedeflenen seviyeye geldiğini belirtere, "Geçen yıl bir devlet politikası haline gelen kalite çalışmalarının bir yansıması olarak bu yıl gerekli başvuruyu yaptık ve denetimin sonunda ISO27001 sertifikasını almaya hak kazandık." dedi.
ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının, bilgi yönetimi alanında uluslararası kalite standardı belgesi olduğu bildirildi.