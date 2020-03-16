BŞEÜ'de korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında tüm yerleşkelerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı.
16.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:35
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında tüm yerleşkelerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı.
Eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak Gülümbe Kampüsü'nde bulunan rektörlük, kütüphane, yemekhane ve fakülte binalarında ilaçlama yapıldı. Ortak kullanımın yoğun olduğu tuvaletler, merdiven tırabzanları, asansörler, derslikler, atölyeler, konferans salonları gibi riskli tüm alanlar da dezenfeksiyon çalışması kapsamında ilaçlandı. Dezenfeksiyon çalışmasının merkez kampüsle birlikte tüm ilçelerde bulunan BŞEÜ yerleşkelerinde düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK
Eğitime 3 hafta ara verilmesinin ardından başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak Gülümbe Kampüsü'nde bulunan rektörlük, kütüphane, yemekhane ve fakülte binalarında ilaçlama yapıldı. Ortak kullanımın yoğun olduğu tuvaletler, merdiven tırabzanları, asansörler, derslikler, atölyeler, konferans salonları gibi riskli tüm alanlar da dezenfeksiyon çalışması kapsamında ilaçlandı. Dezenfeksiyon çalışmasının merkez kampüsle birlikte tüm ilçelerde bulunan BŞEÜ yerleşkelerinde düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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