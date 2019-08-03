BŞEÜ'den AYM kararına ilişkin açıklama;

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü (BŞEÜ), Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin bir kamuoyu açıklaması yayınladı.



Mahkemenin aldığı kararın Üniversite yönetimince desteklenmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kamuoyunda "sözde barış bildirisi" olarak bilinen terör propagandasının Anayasa Mahkemesi tarafından 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele veren kahraman askerlerimizi, şehit ve gazi yakınlarımızı ve tüm kamuoyunu derinden yaralamıştır. Hatırlatmak isteriz ki; bahsi geçen bildiride devletimizin terör faaliyetlerine karşı yürüttüğü operasyonlar, eleştiri sınırlarının çok ötesine geçilerek "kasıtlı ve planlı bir kıyım, bilinçli sürgün politikası ve bölge halklarına yönelik bir katliam" olarak adlandırılmıştır. Hain terör örgütlerine karşı mücadele ettiği için Devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Bu bağlamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak, terör örgütüne hiçbir eleştiri getirmeyen sözde barış bildirisini yayınlayan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesinin aldığı bu kararı desteklemediğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu vesile ile vatan savunmasında Hakk'ın rahmetine kavuşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede devletimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. - BİLECİK

Kaynak: İHA