Haberler » Güncel » BŞEÜ'den 'Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma' eğitimi - Haber

BŞEÜ'den "Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma" eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından "Girişimcilik Merkezi Tanıtımı, Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma" etkinliği gerçekleştirildi.

16.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:00BŞEÜ'den
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından "Girişimcilik Merkezi Tanıtımı, Sınai Mülkiyet Hakları Farkındalık Oluşturma" etkinliği gerçekleştirildi.
Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'ndaki programda, toplumların başkalarına bağımlı kalmamak için kendi bilgisini üretmesi gerektiğini söyledi.
"Bilgi üretmek için Ar-Ge faaliyetlerinin önemine işaret eden Mindivan, şöyle konuştu:

"Üniversiteler, araştırma merkezleri gibi kurumlar, Ar-Ge tabanlı çalışmaların yapıldığı yerlerdir. Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda üretilen yeni bilginin hukuki açıdan korunması ve katma değere dönüşmesi, başta ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz adına önemli bir aşamadır. Teknoloji transfer ofisleri de üniversitelerde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, bilimsel çalışmalar sonunda elde edilen yenilik ya da buluşların korunması ve ekonomik değer dönüşmesi adına faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yeni bilginin ekonomik değere dönüşmesi için gerçekleştirilecek girişimcilik faaliyetleri, özellikle lisansüstü öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yakından ilgilendirmektedir."

Prof. Dr. Mindivan'ın konuşmasının ardından katılımcılar sunum yaptı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:46 Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştay'ı sona erdi - Haber
14:45 Vergi, harç ve ceza tahsilatlarında düzenleme - Haber
14:45 25 yıllık yün yorgan ustası, yetiştirecek çırak bulamıyor - Haber
14:45 Engin Fırat yeniden gündemde! - Haber
14:44 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
16.12.2019 14:47:46