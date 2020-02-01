Haberler » Güncel » BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi - Haber

BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kurum personeline yönelik Birim Arşiv ve Belge Yönetimi Eğitimi düzenledi.

01.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:08BŞEÜ personeline arşiv ve belge yönetimi eğitimi verildi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kurum personeline yönelik Birim Arşiv ve Belge Yönetimi Eğitimi düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında görevli Arşiv Uzmanı Hakan Dedeoğlu'nun verdiği eğitime Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut ile idari ve akademik personel katıldı. Sunumunda arşiv çalışmalarının öneminden bahseden Hakan Dedeoğlu, arşiv kaydı tutmanın bir nevi tarih yazmak olduğunu söyledi. Belgelerin gelecekte ne için gerekli olacağının bilinemeyeceğini belirten Dedeoğlu, bu belgelerin önemli konuların çözüme kavuşturulması için kullanılabileceğini söyledi.

"Belgeler bir kurumun vizyonunu ortaya çıkarır" diyen Dedeoğlu, arşiv çalışmalarının ciddiyetle sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti. Tüm gün süren eğitimde Hakan Dedeoğlu resmi kurumlarda arşiv kaydı tutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. - BİLECİK

Devlet Arşivleri, Hakan Dedeoğlu, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:01:42