BŞEÜ Rektörü Beydemir’den öğrencilere ’Eğlencemiz evimiz olsun’ mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde olan öğrencilere videolu mesaj ile seslendi.Beydemir, "Evdekaluzakkalma" başlığıyla paylaştığı videoda, evinden öğrencilere seslenerek tavsiyelerde bulundu.Önemli bir süreçten geçildiğini, dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Beydemir, şunları söyledi:"Dünyada ve ülkemizde pandemi olarak kabul edilen çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle gençlerimize sesleniyorum, sizler risk grubunda olmamakla birlikte anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz veya yaşlı komşularınız risk grubunda olabilir. Gelin, evde kalarak sorumluluk alalım. Dünyaya gelmemize vesile olan bu değerlerimizi koruyalım. Şunu bilelim ki tatilde değiliz, evden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve üniversitelerimizde uzaktan eğitim programlarıyla eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Lütfen, aksatmadan derslerimizi takip edelim."Sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Beydemir, gençlere kitap okumaları ve kendilerini geliştirmelerini önerdi."Kitap okumak ve kendimizi geliştirmek için bu zamanı iyi kullanalım. Eğlencemiz evimiz olsun." diyen Prof. Dr. Beydemir, videonun sonunda sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA