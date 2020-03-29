Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir'den öğrencilere "Eğlencemiz evimiz olsun" mesajı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde olan öğrencilere videolu mesaj ile seslendi.

29.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:08
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir'den öğrencilere
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde olan öğrencilere videolu mesaj ile seslendi.
Beydemir, "Evdekaluzakkalma" başlığıyla paylaştığı videoda, evinden öğrencilere seslenerek tavsiyelerde bulundu.
Önemli bir süreçten geçildiğini, dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Beydemir, şunları söyledi:
"Dünyada ve ülkemizde pandemi olarak kabul edilen çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle gençlerimize sesleniyorum, sizler risk grubunda olmamakla birlikte anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz veya yaşlı komşularınız risk grubunda olabilir. Gelin, evde kalarak sorumluluk alalım. Dünyaya gelmemize vesile olan bu değerlerimizi koruyalım. Şunu bilelim ki tatilde değiliz, evden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve üniversitelerimizde uzaktan eğitim programlarıyla eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Lütfen, aksatmadan derslerimizi takip edelim."
Sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Beydemir, gençlere kitap okumaları ve kendilerini geliştirmelerini önerdi.
"Kitap okumak ve kendimizi geliştirmek için bu zamanı iyi kullanalım. Eğlencemiz evimiz olsun." diyen Prof. Dr. Beydemir, videonun sonunda sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir'den öğrencilere 'Eğlencemiz evimiz olsun' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131’e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:42: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari... - Haber 20:41: Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı - Haber 20:40: Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haber 20:40: Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı - Haber 20:40: Yozgat'ın Derbent köyünde de koronavirüs karantinası - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber