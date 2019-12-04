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BTB, Akreditasyon Belgesi'nde seviye atladı

Burdur Ticaret Borsası (BTB) 2014 yılından bu yana sahip olduğu Akredite Borsa Belgesi yenileme denetimi başarıyla geçti.

04.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:37BTB, Akreditasyon Belgesi'nde seviye atladı

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Oda ve Borsaların hizmetlerini 5 yıldızlı ve sürdürülebilir olarak verebilmesi için oluşturulan sistemde, 5 yıldır Akredite Borsa unvanıyla çalışmalarını sürdüren BTB, 2 gün süren denetimler sonucunda, C Seviyesinden, B Seviyesi Akredite Borsa olarak, kalitesini tescilledi.

Ticaret Borsası, Ulusal Klaslama, Belgelendirme Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan Türk Loydu Vakfı Denetçisi Serkan Şahin tarafından 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak Akredite Oda unvanını C seviyesinden B seviyesine taşıdı.

Kalite ve Akreditasyon Belge Yenileme Denetiminde Burdur Ticaret Borsası'nın yönetim, meclis, borsa mevzuatı, politika temsil, mali yönetim, iş planlaması yönetimi, haberleşme ve yayınlar, temel yeterlilikler, insan kaynakları, bilgi - işlem, kalite yönetimi, üye ilişkileri ile iş geliştirme ve eğitim gibi konu başlıklarında yaptığı uygulama ve çalışmalar incelendi.


Türkiye, Burdur, Güncel

Kaynak: Bültenler

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