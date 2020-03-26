Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BTB Başkanı Özer Matlı: "Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
BTB Başkanı Özer Matlı:
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BTB'den yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Matlı, üye taleplerinin paket desteklerine dahil edilmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini belirtti.
Matlı, şu ifadeleri kullandı:
"Bu zor sürecin atlatılmasında göstermiş olduğu öncülük için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na özellikle teşekkür ediyorum. TOBB olarak üyelerimizden gelen tüm talepler üzerinde büyük bir titizlikle çalışıldı ve ilgili bakanlıklarımıza hiç zaman kaybetmeden tüm talepler bir bir iletildi. Bugüne kadar, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenerek ilave finansman desteği sağlanmasından, kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilmesine, Kredi Garanti Fonu desteğinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılarak 350 milyar liranın üzerinde ilave kefalet limiti verilmesinden, çalıştırılamayan personelin brüt maaşının yüzde 60'ına kadarının İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasını sağlayan 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne kadar birçok talebimiz hükumetimiz tarafından kabul gördü. Ayrıca 1,9 milyar gelir vergisi mükellefinin de mücbir sebep dolayısıyla dönemi gelen vergi ödemeleri ötelendi."
Vergi ödemelerinin ötelenmesi kapsamına, gıda ürünlerini üreten ve ticaretini yapan firmalar ile dondurulmuş gıda, konserve fabrikaları ile meyve sebze işleme tesislerinin alınması için de gerekli girişimleri başlattıklarını aktaran Matlı, "Çünkü hayata geçirilecek tüm bu destekler, böylesine zorlu bir süreçte kamuya olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacak yüz binlerce işletmemiz için adeta can suyu olacak." değerlendirmesini yaptı.
Bu küresel salgın karşısında sadece sağlık sektörünün değil ekonominin de sağlam yapısının ortaya çıktığını belirten Matlı, şunları kaydetti:
"Ekonomimizi sağlam tutmak adına para, maliye ve direkt kontrol politikalarıyla topyekun ve etkili bir süreç yönetiliyor. Alınan ekonomik tedbirler ile ekonominin tüm dinamikleri gözetilmeye çalışılıyor. Bu emin ve kararlı duruş ile ekonomimiz, gelecek temellerini de şimdiden atmış oluyor. Bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılması sonucunda, Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak."
Türkiye'nin sabırlı ve tedbirli bir şekilde hareket ettiği takdirde bu süreci başarılı bir şekilde atlatacağına inandıklarını vurgulayan Matlı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ne eklenmesini bekledikleri tedbirler olduğunu, üyelerinden gelecek tüm talepleri ilgili mercilere hızla iletmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››BTB Başkanı Özer Matlı: 'Türkiye yatırımcıların gözdesi olacak' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:22: Denizli Sanayi Odası Başkanı Keçeci: "Fabrikalarımızı kapatıp kapatmama konusunda ikilemdeyiz" - Ekonomi 15:16: "Zorlu süreçte hem devlet hem özel sektör fedakarlık yapmalı" - Ekonomi 15:12: Döviz hesapları yeniden 200 milyar doların altında - Ekonomi 15:06: M3 para arzı arttı - Ekonomi 15:04: Bakan Albayrak'tan "kısa çalışma desteği" açıklaması - Ekonomi 14:33: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi - Ekonomi 14:24: Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır - Ekonomi 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:01: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 13:51: Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği - Ekonomi 13:35: Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber