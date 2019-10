BTC'den 3,3 milyar varil petrol aktı

Yıl Sevkiyat miktarı (Varil) 2010 286.214.000 2011 257.143.000 2012 250.345.000 2013 249.617.000 2014 260.675.000 2015 262.188.000 2016 253.976.000 2017 252.763.000 2018 255.770.000 2019 (15 Ekim'e kadar) 187.893.000

Azerbaycan petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran Bakü-Tiflis- Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'nın Ceyhan'daki deniz terminalinden 2006 yılından bu yana yüklenen ham petrol, 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varile ulaştı.BOTAŞ verilerine göre, "Yüzyılın enerji projesi" olarak adlandırılan ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006'da yapılan BTC Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı olan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden bugüne kadar 4 bin 300'ü aşkın tankerle dünya pazarına sevkiyat yapıldı.BTC hattının Türkiye tarafını işleten BOTAŞ International Ltd. Şti'nin (BOTAŞ BIL) tankerlerle ihraç ettiği ham petrolde en fazla yükleme 286 milyon 214 bin varille 2010'da, en az yükleme ise 57 milyon 78 bin varille kuruluş yılında gerçekleştirildi.Hattan, devreye girdiği tarihten bugüne kadar 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varil ham petrol sevkiyatı yapıldı.Bu yıl 15 Ekim'e kadar yapılan sevkiyat ise 187 milyon 893 bin varil oldu.Sevkiyat rakamlarıHam petrol hattından son 10 yıldaki taşıma miktarları şöyle oluştu:BTC Ham Petrol Boru HattıAzerbaycan'da üretilen ham petrol, boru hattı kullanılarak Gürcistan üzerinden Ceyhan'daki deniz terminaline, buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılıyor.Uzunluğu bin 776 kilometre olan ve bin 76 kilometresi Türkiye'den geçen hattan, Haydar Aliyev Deniz Terminali'ne ulaşan ham petrol, buradan BTC hattının Türkiye'deki kısmı işleten BOTAŞ International Ltd. Şti. (BOTAŞ BIL) tarafından tankerlerle dünya pazarlarına ihraç ediliyor.Bölgede, her biri yüzer metre çapa, yirmişer metre yüksekliğe ve birer milyon varil depolama kapasitesine sahip 7 petrol tankı, 51 blok vana istasyonu, 4 pompa istasyonu, 2 pig istasyonu bulunuyor.BTC ile Hazar petrolü, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki mevcut yoğun tanker trafiğini artırmadan güvenli şekilde dünya pazarlarıyla buluşturuluyor.