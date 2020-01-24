BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor , BTC Turk Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar? BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor hangi kanalda, BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı şifresiz mi gibi soruların yanıtları merak edildi. BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bilet fiyatları ne kadar gibi soruların yanıtları arandı.

BTC TURK YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Maç, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

BTC TURK YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

BTC Turk Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, ücretli platform olan beINSPORTS platformunda yayınlanacak.

BTC TURK YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)

TUGAY KAAN NUMANOĞLU(Dördüncü Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(VAR)

ALPER ÇETİN(AVAR)

BTC TURK YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt Tribün: 60 TL

Batı Üst Tribün: 40 TL

Batı Üst Aile Tribünü: 40 TL

Doğu Alt Tribün: 25 TL

Doğu Üst Tribün: 20 TL

Güney Alt Tribün: 5 TL

Güney Üst Tribün: 5 TL

Kuzey Alt Tribün: 5 TL

Kuzey Üst Tribün: 5 TL

Misafir Tribünü: 5 TL.