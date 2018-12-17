Btctürk Kimdir?

BtcTürk Ceo'su Özgür Güneri, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
BtcTürk platformunun kullanıcıya sunduğu hizmetlerden bahseden Güneri, şunları dile getirdi: " Türkiye
'nin ilk dünyanın 4. Kripto para alım-satım platformu. Şu anda yaklaşık 550 bin kayıtlı kullanıcıya hizmet veriyor. 100 bin civarında aktif kullanıcımız var. Aslında BtcTürk bir sanal pazar yeri. Yani kullanıcılarımız birbirleri arasında kripto paraların ticaretini yapabilme imkanına sahip olabiliyorlar."
TV,CEO,Batı Çalışma Grubu
Kaynak: Wise.tv