Btctürk Platformunun Faaliyetleri Neler?

Kaynak: Wise.tv

BtcTürk Ceo'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.BtcTürk platformunun faaliyetlerinden bahseden Güneri, "Kripto para alım-satım platformlarının aslında birkaç boyutu var. Bir tanesi teknik boyut ve bu nokta da çok çok güçlü olunması gerekiyor. Bir diğer nokta bu teknolojinin hiç durmayan sürekli çalışan bir teknoloji olması. Yani bizim geleneksel borsalardan ayrıldığımız en önemlik özellik de bu. Bir de tabi yeni bir teknoloji olduğu için bu anlamda yetenekli kişileri bulmak ve onları sektöre kazandırmak çok önemli" dedi.