Btctürk Platformunun Farkı Nedir?

BtcTürk Ceo'su Özgür Güneri, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
BtcTürk platformunun rakiplerine kıyasla farklılaştığı noktaları tek tek sıralayan Güneri, şunları kaydetti: "Kripto para alım satım platformlarının aslında kullanıcılar açısından bakıldığında birkaç tane olmazsa olmaz özelliği var. Bunlardan bir tanesi likiditesi.. Likiditenin mutlaka yüksek olması, kullanıcı sayısının yüksek olması diğer kullanıcıları da çeken bir faktör. Bu noktada bakıldığında yeni kurulan platformlarının kullanıcı sayıların az olması, onları oldukça zor bir noktaya getiriyor ve yatırım yapmanızı zorlaştırıyor. BtcTürk bu anlamda Türkiye
'nin ilk ve dünyanın 4. kripto para alım-satım platformu olduğu için kullanıcı bazı geniş olan ve hatta dünya çağında da marka olmayı başarmış tanınan bir platform."
TV,CEO,Batı Çalışma Grubu
Kaynak: Wise.tv