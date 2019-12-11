BtcTurk, Türkiye'nin beş büyük bankası ile anlaştı

Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kripto para işlem seçeneklerini artıran BtcTurk, kullanıcılarına yeni hizmetini tanıttı. BtcTurk kullanıcıları artık BtcTurk | PRO'da Akbank, Denizbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile 7/24 havale ve para yatırma işlemi yapabiliyor. BtcTurk, Türkiye'nin büyük beş bankası ile yaptığı anlaşma neticesinde dünyada ve Türkiye'de bu kadar çok sayıda önemli bankayla işbirliğinde olan ilk ve tek Bitcoin ve kriptopara platformu olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz dönemde BtcTurk | PRO'da kripto-kripto işlem çiftlerinde komisyonları kaldıran BtcTurk son olarak kullanıcılarının Türk Lirası ile yapacağı kripto alım-satım işlemlerinde komisyon oranlarını ciddi oranda aşağıya çekti. 700 binin üzerinde üyeye sahip olan BtcTurk, 1 TL'den – 50.000.000 TL'ye kadar her türlü hacimde hem piyasa alıcıları hem piyasa yapıcıları için avantajlı komisyon oranları sunmaya devam ediyor. Güvenilir ve belli bir geçmişi olan kripto para birimlerini platformuna eklemeyi amaç edinen BtcTurk, kripto para birimi portföyüne kattığı EOS ile kullanıcılarına saniyede milyonlarca işlem gerçekleştirebilme fırsatı sunuyor.