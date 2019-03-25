Btcturk'ü Farklı Kılan Yönler Neler?

Kaynak: Wise.tv

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.Konuşmasında BTCTurk'ün farklılaştığı noktalara ve başarılarına yer veren Güneri, şunları kaydettı: "BTCTurk, geniş yelpazede bakıldığında kripto para alıp satmak isteyen veya akıp tutmak isteyen kişiler için doğru adres. Markamız 5 yıldır faaliyet gösteriyor ancak ancak şu an Türkiye'de birinci dünyada ise dördüncü sıradayız. Rakiplerimize oranla yetkin ekibimiz ve bilgi birikimimiz ile bir adım öndeyiz diyebilirim."