BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), İsmail Şencan (xx), Alpaslan Dedeş (xx)

GÖZTEPE: Beto (xx) - Gassama (xx), Alpaslan (xxx), Titi (xx), Berkan (x), Napoleoni (x) (Dk. 86 Deniz), Soner (xx) (Dk. 80 Yasin x), Borges (x), Serdar (xxx) (Dk. 74 Halil xx), Castro (xx), Jerome (x)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx) - Chebake (xx), Mustafa (x), Hadebe (xx), Erkan (x), Guilherme (xxx), Murat (x) (Dk. 73 Ahmet xx), Donald (x) (Dk. 66 Eren Tozlu x), Gökhan Töre (xxx) (Dk. 90+4 Mina), Acquah (xx), Jahovic (x)

GOLLER: Dk. 9 Serdar (Göztepe) - Dk. 83 (P) Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Alpaslan (Maç bittikten sonra) (Göztepe) - Eren Tozlu (Maç bittikten sonra) (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe) - Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'de Göztepe, Trabzonspor galibiyetinin ardından yeni teknik patronu İlhan Palut yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bornova Stadı'nda 7 bin 919 biletli taraftarın izleyip sahada kartların havada uçuştuğu maçta Göztepe'nin golünü 9'uncu dakikada Serdar, konuk Malatya'nın golünü ise 83'üncü dakikada penaltıdan Gökhan Töre attı. Maç sonu saha içinde futbolcular arasında yaşanan itişmeler sonrası Göztepe'den Alpaslan, Yeni Malatyaspor'dan ise Eren Tozlu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maç sonu futbolcular arasında soyunma odası koridorlarında da arbede yaşandı. Göztepeli taraftarlar, Hakem Arda Kardeşler'e kararları nedeniyle tepki gösterdi. Bu skorla Göz-Göz 13, Malatya ise 18 puana ulaştı.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar'a aktardı. Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14'üncü dakikada Erkan'dan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+4'üncü dakikada Göztepeli Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

48'inci dakikada ev sahibinde Serdar'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80'inci dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Hakem Arda Kardeşler, Berkan'ın topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88'inci dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.