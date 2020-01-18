BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-1

Olgucan KALKAN/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Serkan Tokat, Tarık Ongun, İbrahim Çağlar Uyarcan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 76 Aleksic), İrfan, Mahmut (Dk. 83 Guldbransen), Elia, Crivelli, Demba Ba (Dk. 67 Mehmet Topal)

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina (Dk. 46 Murat Yıldırım), Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 76 Donald), Guilherme, Bifouma, Fofana (Dk. 61 Umut Bulut), Jahovic

GOLLER: Dk. 22 Visca, Dk. 27 Demba Ba, Dk. 34 İrfan Can, Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir) - Dk. 64 Jahovis (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Bifouma, Acquah, Robin Yalçın, Hadabe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Visca, 27'nci dakikada Demba Ba, 34'üncü dakikada İrfan Can Kahveci ve 41'inci dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

12'nci dakikada Jahovic'in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Bifouma'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

22'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta İrfan Can'ın ortasında Farnolle'nin çift yumrukla uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının üstünde bulunan Visca'ya geldi. Bosnalı oyuncunun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

26'ncı dakikada Demba Ba'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşa Elia'nın plase vuruşunda Farnolle gole izin vermedi. Farnolle'den seken topu ceza sahası içinde Criivelli topu tamamlamak isterken, Mina rakibinden önce müdahalede bulunarak gole izin vermedi.

27'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Elia ortasını yaptı. Visca'nın kafayla içeri çevirdiği top Hadebe'ye çarparak ceza sahası yayının üstündeki Demba Ba'ya geldi. Ba'nın yerden sert şutun kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

30'uncu dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda kaleci Farnolle topu çeldi. Sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Demba Ba, topu ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla birlikte hakem Serkan Tokat, pozisyon öncesinde elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

34'üncü dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Clichy'nin ortasında Visca topla buluştu. Visca pasını İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

36'ncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

41'inci dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Sol kanattan atakta Clichy ortaladı. Ceza sahası içindeki Mahmut'un vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

45+1'inci sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bifouma içeri çevirdi. Penaltı noktası üstündeki Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Serkan Tokat, önceki pozisyonda Demba Ba'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme'nin şutunda kaleci Mert topu kornere tokatladı.

64'üncü dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Umut Bulut'un pasıyla ceza savunma arkasına sarkan Jahovic, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

75'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

90+2'nci dakikada sol kanattan kazılan kornerde İrfan Can ortasını yaptı. Ön direkte Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

DEMBA BA, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Medipol Başakşehirli Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Medipol Başakşehir'in BtcTurk Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Demba Ba, rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli golcü, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında, kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Senegalli golcü, Yeni Malatyaspor karşısında takımının 2'nci golünü kaydederken, 67'nci dakikada yerini Mehmet Topal'a bıraktı.