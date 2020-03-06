BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Malatya Valisi Baruş: Malatya zor bir dönemden geçiyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: Malatya yeni bir dirilişin içerisinde

Yeni Malatya spor Başkanı Gevrek: Konyaspor maçını kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz

Taha AYHAN/ MALATYA - Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'a; Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, ligin 25'inci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor öncesi moral ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş ve başkan Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve taraftarlar, Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi sarı siyahlı takımı ziyaret etti.

VALİ BARUŞ: MALATYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Vali Baruş, kulübün zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte Malatya'nın bütün insanıyla beraber olması gerektiğini kaydederek, "Çünkü Malatyaspor, Malatya'nın markası, göz bebeğidir. Bu göz bebeğine bütün Malatyalılar olarak sahip çıkmalıyız. Biz de bu sahip çıkmayı ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Bu iki maçtan da en iyi sonuçla çıkıp, Malatyaspor'un rahatlamasını temenni ediyoruz. Takımın başına Hikmet Karaman getirildi. Hikmet Karaman, hırslı bir hoca, kendisine güveniyoruz. İnşallah kendisiyle takımımız yeni bir hava bulur ve önümüzdeki süreçten Malatyaspor'un güçlenerek çıktığını görürüz. Çünkü şehir olarak buna ihtiyacımız var. 24 Ocak'ta bir depremin ardından da artçı sarsıntılar yaşadık, vatandaşlarımız da olumsuz etkilendi. Malatyaspor'un başarılı olması hem bu olumsuz havadan çıkmamızı hem de yeni bir ivme ve sevinç kazandırılması açısından son derece önemli" diye konuştu.

BAŞKAN GÜRKAN: MALATYA YENİ BİR DİRİLİŞİN İÇERİSİNDE

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise İttifak Holding Konyaspor maçına bütün taraftarları davet ederek, şunları söyledi: "Yeni bir sayfayı, yeni teknik direktörümüzle açacağız. Hocamızdaki o heyecanı gördüm. O heyecanımız inşallah futbolcularımıza ve sahaya yansıyacak, seyircilerimiz de futbolcularımızın arkasında dimdik duracak ve takımı 90 dakika boyunca yılmadan, bıkmadan destekleyecek. Bu yeni sayfayla Malatya yeni bir dirilişin içerisinde yeni, güzel spor destanları yazacak."

BAŞKAN GEVREK: KONYA MAÇINI KAZANIP, YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sezonun ikinci yarısında kötü gittiklerini belirterek, "Bu kötü gidişatlar futbolun içerisinde var. Bu biraz uzun sürdü. İnşallah hep birlikte bunun içerisinden çıkacağız. Konyaspor ile önemli bir maçımız var, bu maç öncesi bu ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğunu biliyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimizin hepsi bu sorumluluğun farkında. Bu şehir birlikte çok büyük başarılara imza attı. İkinci yarı çok sıkıntılı başladı ama inanıyorum ki bu sıkıntıyı bu moral ziyareti, taraftarlarımız ve camiamızla beraber atlatacağız. Konyaspor maçını kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.