BtcTurk Yeni Malatyaspor, başkent deplasmanında

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarına umut veren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti.

Geride kalan 3 maçta 3 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, Ankara deplasmanında galibiyete ulaşıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

3 eksik var

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ankara ekibi karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek.

Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.

Kaynak: AA