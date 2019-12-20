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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

20.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:18 BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın lider Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Geride kalan 15 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak çıkışını sürdürmenin hesabını yapıyor.
Sakatlıkları bulunan Eren Tozlu ve Issam Chebake'nin BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Spor

Kaynak: AA

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