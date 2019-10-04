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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

04.10.2019 14:02BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu
Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Thievy Bifouma, Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü maçında sağ kasık adalesinden sakatlanan futbolcu Thievy Bifouma'nın yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama ve ikinci derece yırtık tespit edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.
Fulya Acıbadem Hastanesinde Op. Dr. Berkin Toker tarafından sol diz dış menisküs ameliyatı edilen Yiğithan Güveli'nin ise fizik tedavi ve rehabilitasyon programının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin fizik tedavi ve kuvvet çalışmaları devam etmektedir. Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasık adalesinden yaralanan futbolcumuz Moryke Fofana'ya da fizyoterapist eşliğinde tempolu koşu ve kuvvet çalışmaları uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Spor

Kaynak: AA

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