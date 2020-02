BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor 'un teknik direktörü Tamer Tuna, 70 dakika 10 kişi oynayıp kazanmanın güzel olduğunu söyledi.Tamer Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.Her iki takım için de kritik haftaların olduğu bir dönemden geçtiklerini anlatan Tuna, "Düşme adayı bu kadar takım varken aralarından sıyrılmak bu müsabakalarla oluyor." diye konuştu.Tuna, Yeni Malatyaspor'un zaaflarının kendilerinin artıları olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim bazı eksik yönlerimiz de onların en önemli gücüydü. Oyuna golle başladık bu güzeldi ama hem 29. dakikada gol yiyip, 30. dakikada Sinan Gümüş'ün oyundan atılması bizim için birçok değişime gitti. 70 dakikayı 10 kişi oynayıp buradan kazanarak ayrılmak güzel. Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum. Malatya'nın ceza sahası içerisine çok geleceğini biliyorduk. Ceza sahası içinde topla buluşturduğumuzdaki hem reaksiyonum he de oradaki pozisyon alışlarımız harikaydı. Bu anlamda takımımı yine tebrik ediyorum. Bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size bugün öyle bir gün yaşadık. Tekrar tebrik ediyorum, Malatyaspor'a da geçmiş olsun diyorum."Özdeş: "Doğru bir oyun oynamadık"BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş isek karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.Özdeş, geçen hafta Galatasaray maçını kaybetmerine rağmen camiada oyucuların mücadelesinin takdir edildiğini ayrıca hafta içinde de çok güzel bir enerji oluştuğunu anımsatarak, "Bugün beklentimiz yüksekti. Belki oyuna çok kötü başlamadık. İlk bölümde kalemize gelen bir topla 1-0 geriye düşük. Buna hemen karşılık verdik. Tam oyunu oturttuk derken bu kez rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu kez rakip devre sonuna kadar kapalı bir savunma biz de onu aşabilmek için çaba sarf ettik ama çok sıkıştırdık oyunu ve doğru bir oyun oynamadık." diye konuştu.Karşılaşmanın ikinci yarısı kapalı savunmaya karşı nasıl oynamak gerektiğini tarif ettiğini dile getiren Özdeş, sözlerine şöyle devam etti:"Alanyaspor maçında da son 35 dakika kapalı savunmaya hücum ettik, orada da çok etkili ve üretken olamadık. Bugün de çok etkili ve üretken olamadık. Belki çok çabuk bir gol rakibi açıp bizi daha etkili kılabilecek geniş alanlar bırakabilirdi. Direkten dönen bir top var ama yine de daha fazla pozisyon olmalıydı, ön tarafta daha iştah olmamıydı. Bu kez Antalya'nın doğru ve iyi savunması bizim de yanlış tercihlerimiz son dakika yediğimiz golle kaybettik. Bundan dolayı çok özgünüm.""Takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem buradan ayrılırım"Takımın kendisi göreve geldiğinden bu yana 4 maç oynadığını, bu müsabakalarda puan kazanacak oyunlar oynadıklarını ancak 4 maçı da kaybettiklerini dile getiren Özdeş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Farklı bir süreçten geçtik. Devre arasında ayrılar, gelen oyuncular, biraz ritim bozuldu diye düşünüyorum. Sonra geldiğimiz durumda ortama bakıyorum, hem deneyimimi hem de buradan çıkış yollarını düşünüyorum. Belki de hiç yapılmaması gereken ama çok normal seyirci her zaman haklıdır. Takımımız ikinci yarı 5 maç kaybetmiş, uzun zamandır sadece 1 galibiyetle oynuyor, tepki göstermeleri çok normal ama şu anda bu takımı değiştiremeyiz. Buradaki şehri, insanların enerjisini çok sevidim. Düşünüyorum buradan nasıl çıkarız? Kendi penceremden bir değerlendirme yapmak durumundayım. Yönetimle bir araya geleceğim. Herhangi bir şey söylemiyorum. Oyuncularımıza da benzer şeyler söyledim. Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım, böyle planlıyorum. Şimdi hem yönetimle hem takımla oturup bir değerlendirme yapacağız. Sadece bizi sevenlerden, taraftarımızdan sezon başı bu şehri ülkedeki tüm Malatyalıları Avrupa'da temsil eden takımdan vazgeçmesinler. Süper Lig'e çok güç çıkıldığını biliyorum. Şimdi burada o kadar sevdalısı var ki burada her kesimden. Lütfen vazgeçmesinler bu takımdan, onların enerjisi bu takımı kaldıracak buradan. Oyuncularıma da söyledim, 'bu formanın kıymetini bilmemiz gerekiyor, kendi çıkarlarınızın önünde tutmanız gerekiyor, sizin geleceğiniz bu forma ' dedim. Umuyorum bu yarayı, çöküntüyü tamir edip bu dip yapma halinden takımım çıkacaktır, bunun için de ne gerekiyorsa yapılacaktır."