Btcturk yeni malatyaspor - galatasaray: 1-1

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Robin, Mustafa, Jahovic, Acquah, Donald (Dk. 75 Eren), Chaaleli, Chebake, Guilherme (Dk. 90 Mina), Rahman (Dk. 59 Fofana), Sakıb

GALATASARAY: Muslera - Şener, Seri, Adem, Babel, Ömer, Andone (Dk. 83 Jimmy Durmaz), Luyındama, Marcao, Nagatomo (Dk. 46 Lemina), Nzonzi

GOLLER: Dk. 88 Guilherme (Yeni Malatyaspor) - Dk. 23 Seri ( Galatasaray )

SARI KARTLAR: Acquah (Yeni Malatyaspor) - Ömer, Adem, Şener (Galatasaray)

Süper Lig'in 5'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Donald'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

23'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı, bu ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Seri'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 0-1.

25'inci dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşunda penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Farnolle kurtadı.

29'uncu dakikada sağ kanattan Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Adem Büyük kafayla arka direkte bulunan Marcao'ya indirdi. Marcao'nun gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

35'inci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Chebake'nin kafa vuruşunda az farkla üstten dışarı çıktı.

63'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Acquah, gelişine yerden sert vurdu, onun vuruşunda topu kaleci Muslera çeldi.

66'ncı dakikada Guilherme'nin ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Jahovic'in çektiği şut yan ağlarda kaldı.

88'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme, kaleye yerden vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.